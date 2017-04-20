Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию

Сотрудники ФСБ установили, что боевики, уничтоженные во время спецоперации во Владимирской области, готовили теракты на майские праздники. Боевики планировали расстрелять толпу людей во Владимирской и Московской областях по парижскому сценарию.

Как выяснилось, дом во Владимирской области, в котором проживали террористы, являлся перевалочным пунктом для хранения оружия, передает Life.ru со ссылкой на анонимные источники. Также в квартире боевики хранили самодельные взрывные устройства.

В ходе спецоперации по задержанию злоумышленники попытались привести в действие бомбу, но не смогли этого сделать. Затем они открыли огонь из автомата Калашникова, в результате чего были уничтожены сотрудниками ФСБ.

Как выяснили оперативники, террористы, которые являлись выходцами из Средней Азии, планировали расстрелять толпу и привести в действие взрывные устройства во время праздничных гуляний в честь Дня Победы. Аналогичный сценарий был реализован боевиками в Париже. Предположительно, теракты должны были пройти в Московской и Владимирской областях.

Сотрудники ФСБ установили слежку за подозреваемыми еще неделю назад. В ходе нее оперативники собрали достаточно данных о планах боевиков, чтобы принять решение о штурме.

Также известно, что ликвидированные террористы не имели прямого отношения к атаке на метро в Санкт-Петербурге. Однако боевики тесно контактировали с другими сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" из Средней Азии. В их число входил и Аброр Азимов – брат предполагаемого организатора питерского взрыва.