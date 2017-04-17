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Задержан организатор теракта в Петербурге

Продолжение: Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
прочитано 1431 раз

В Одинцовском районе Подмосковья задержан один из организаторов теракта в петербургском метро. Им является 27-летний выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, он занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова, передает ТАСС.

Взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда. Предположительно, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 14 человек, более 100 получили ранения.

17 апреля 2017, 17:55

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