Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток

В перестрелке на 43-м километре трассы "Дон" в Домодедовском районе Московской области участвовали владельцы маршрутных такси и нелегальные перевозчики. Сейчас ведется розыск подозреваемых, пишет "Комсомольская правда".

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и занимаются поиском автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. В регионе объявлен план "Перехват".

Напомним, в результате инцидента, который произошел у АЗС, погиб один человек, еще двое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.