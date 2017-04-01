В Чечне поймали участника нападения на часть Росгвардии

Сотрудники правоохранительных органов задержали седьмого участника нападения на часть Росгвардии в Чечне. Подозреваемый дал признательные показания.
Следователи установили причастность к нападению еще одного местного жителя, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Проводится проверка.
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