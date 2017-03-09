В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины
Видео было опубликовано одним из пользователей в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте". Стоя на проезжей части, девушка весьма агрессивно пыталась остановить машину: пинала проезжающие автомобили, прыгала на капоты и пробовала открывать двери на ходу.
Старания водителей урезонить дебоширку успехом не увенчались. В итоге автор ролика решил вызвать полицию, и на этом видео обрывается. В комментариях пользователи предположили, что девушка хорошенько отметила 8 Марта и ловила на дороге попутку.
В ГИБДД подтвердили, что в дежурной части получили сигнал об инциденте, сообщает "НГС.Новости". Однако на месте происшествия полицейские не обнаружили ни пьяной дамы, ни заявителя.
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