Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergei Stepanov
В Сети появился ролик, "героиней" которого стала нетрезвая жительница Красноярска. Девушка атаковала машины на проезжей части, пытаясь в них сесть.
прочитано 1501 раз

Видео было опубликовано одним из пользователей в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте". Стоя на проезжей части, девушка весьма агрессивно пыталась остановить машину: пинала проезжающие автомобили, прыгала на капоты и пробовала открывать двери на ходу.

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Старания водителей урезонить дебоширку успехом не увенчались. В итоге автор ролика решил вызвать полицию, и на этом видео обрывается. В комментариях пользователи предположили, что девушка хорошенько отметила 8 Марта и ловила на дороге попутку. 

В ГИБДД подтвердили, что в дежурной части получили сигнал об инциденте, сообщает "НГС.Новости". Однако на месте происшествия полицейские не обнаружили ни пьяной дамы, ни заявителя. 

Автор: Светлана Сидорчук9 марта 2017, 10:58

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