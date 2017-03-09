В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины

В Сети появился ролик, "героиней" которого стала нетрезвая жительница Красноярска. Девушка атаковала машины на проезжей части, пытаясь в них сесть.

Видео было опубликовано одним из пользователей в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте". Стоя на проезжей части, девушка весьма агрессивно пыталась остановить машину: пинала проезжающие автомобили, прыгала на капоты и пробовала открывать двери на ходу.

Старания водителей урезонить дебоширку успехом не увенчались. В итоге автор ролика решил вызвать полицию, и на этом видео обрывается. В комментариях пользователи предположили, что девушка хорошенько отметила 8 Марта и ловила на дороге попутку.

В ГИБДД подтвердили, что в дежурной части получили сигнал об инциденте, сообщает "НГС.Новости". Однако на месте происшествия полицейские не обнаружили ни пьяной дамы, ни заявителя.