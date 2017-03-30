Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония

Вице-губернатор Санкт-Петербурга озвучил срок в семь лет, необходимый для проведения рекультивации полигона "Новоселки" на севере города. Эта свалка уже несколько лет отравляет воздух жителям Приморского района.

Из двух миллионов тонн отходов, которые образуются в городе, некоторая часть свозится на эту свалку. Надо еще 3-4 года, чтобы появились необходимые мусороперерабатывающие заводы, сообщил Николай Бондаренко на заседании городского парламента и добавил: "А для окончательной переработки отходов потребуется еще пара лет".

Закрыть "Новоселки" хотели еще в 2009 году, с 2015 года полигон официально считается недействующим, но свозить туда мусор продолжают до сих пор, уже незаконно: в городе просто нет возможности утилизировать постоянно растущий объем отходов. Ранее в Смольном говорили о необходимости перенести полигон в Ленинградскую область, но реальных сроков озвучено не было.

Напомним, что проблема неприятного запаха на севере Санкт-Петербурга появилась в 2011 году, когда после строительства заводов Nissan и Huyndai была вырублена лесополоса, преграждавшая воздушным массам путь в жилые районы. По мнению экспертов, лес, который был вырублен для строительства промзоны, был естественной преградой на пути специфических ароматов, а после его исчезновения амбре устремилось в Приморский район.

Судя по исследованиям, проведенным в 2010 году петербургским НИИ охраны атмосферного воздуха, большее влияние на состав воздуха оказывает именно свалка. Сильнее всего коктейль из запаха сточных вод и мусора ощущается на территории завода Nissan в Каменке.

Еще в 2012 году депутат Законодательного собрания Любовь Седейкиене обратилась к губернатору за разъяснениями по этому вопросу. Тогда Георгий Полтавченко пообещал, что источники "ароматов" ликвидируют через полтора-два года. Когда эти планы провалились, сроки перенесли еще на пару лет: в 2014 году уже бывший вице-губернатор Владимир Лавленцев заявил, что "твердые вредные вещества будут обезврежены" к 2015 году.

Очевидно, что за шесть лет в решении проблемы неприятных запахов на севере Петербурга не видно ни малейшего прогресса, однако Георгий Полтавченко продолжает давать жителям города оптимистичные обещания. Так, по словам губернатора, в 2017 году у полигона "Новоселки" появится станция активной дегазации свалочных газов, которая должна способствовать улучшению экологической обстановки в районе. Но многократный перенос сроков и бездействие властей подрывает доверие горожан к администрации города.