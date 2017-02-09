Рухнувший столб придавил пенсионерку
Инцидент случился на улице Кирова. Как сообщают очевидцы, столб линии электропередачи внезапно упал на проходившую рядом с ним пенсионерку.
При этом несчастная находилась в сознании. Проходившие мимо жители Люберец вызвали для пострадавшей женщины скорую помощь.
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