Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

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Рухнувший столб придавил пенсионерку

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В подмосковном городе Люберцы обсуждают несчастный случай, произошедший с местной жительницей. На улице среди бела дня на пожилую женщину рухнул электрический столб.
прочитано 498 раз

Инцидент случился на улице Кирова. Как сообщают очевидцы, столб линии электропередачи внезапно упал на проходившую рядом с ним пенсионерку. 

При этом несчастная находилась в сознании. Проходившие мимо жители Люберец вызвали для пострадавшей женщины скорую помощь.

9 февраля 2017, 16:51

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