Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте

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Задержан мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко. Правоохранители пришли прямо кабинет градоначальника сразу после утренней планерки, передает "Газета.ру".
Причина задержания Величко не сообщается. В настоящее время в районной администрации проводится обыск, идет выемка документов.
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