Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю признало вину АО "Читаэнергосбыт" в нарушении одной из статей закона "О защите конкуренции". Энергетической компании вынесено устное замечание.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю признало вину АО "Читаэнергосбыт" в нарушении одной из статей закона "О защите конкуренции". Энергетической компании вынесено устное замечание.

Нарушение законодательства выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на розничном рынке электроэнергии в Забайкальском крае. Дело в том, что читинские энергетики весной 2016 года в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договору энергоснабжения с АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства". В конце февраля надзорное ведомство рассмотрело протокол об административном правонарушении в отношении АО "Читаэнергосбыт".

В ФАС предупредили компанию о недопустимости обесточивания объектов, обслуживаемых "ГУ ЖКХ", так как они находятся в собственности Минобороны. А согласно Указу президента №1173, прекращение отпуска электроэнергии и других ресурсов на такие объекты недопустимо. Подобные действия могут привести к нарушению безопасности государства.

Кроме того, в службе напомнили, что отпуск топливно-энергетических ресурсов на военные объекты является безусловным и какие-либо исключения, в том числе несвоевременная оплата, не допускаются.

На этот раз надзорное ведомство постановило прекратить производство по делу ввиду малозначительности административного правонарушения. АО "Читаэнергосбыт" признало свою вину и не стало обжаловать вынесенное УФАС по Забайкальскому краю постановление.