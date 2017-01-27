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Забайкальцы стали заложниками миллионеров

Фото: tgk-14.com
Жители Забайкальского края попали в заложники к энергокомпании – "ТГК-14". На все попытки властей урезать аппетиты энергетиков, которые готовы включать в тарифы даже свои выпадающие доходы, следуют требования о компенсациях и жесткие санкции. Не прибавляют оптимизма и комфорта забайкальцам также изношенные сети и недостаточное бюджетное финансирование.
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Краевая прокуратура не так давно признала включение "выпадающих доходов" энергетиков в тариф незаконным. В ответ "ТГК-14" занялась откровенным шантажом: потребовала у администрации более 400 миллионов рублей в счет компенсации. А с жителями и организациями компания вовсе не церемонится – просто отключает от теплоснабжения. Причем методы – самые радикальные: в декабрьские морозы сотрудники ТГК просто срезали батареи в доме многодетной семьи.

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Кто платит за тепло в Забайкалье

Отставка главы Забайкалья стала сигналом

При этом у экономистов и чиновников региона много вопросов к самой теплогенерирующей компании. Экс-глава Могочинского района Дмитрий Плюхин направил прокурору Забайкальского края и в Управление по борьбе с экономическими преступлениями заявление с просьбой проверить информацию о миллионных премиях топ-менеджеров "ТГК-14", которые не отображены в налоговых декларациях. Хотя ждать жестких мер от администрации Забайкальского края в адрес энергетиков не приходится: бывший гендиректор компании Александр Кулаков теперь занимает должность первого заместителя председателя регионального правительства.

Все эти страсти разгораются на фоне и без того непростой ситуации в Забайкалье. Регион это дотационный, в силу сложных природных условий. В декабре группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации даже обратилась к Владимиру Путину с просьбой выделить Забайкалью дополнительно 4 миллиарда рублей на погашение долгов по коммунальным платежам. Законодатели считают, что за время руководства бывшего губернатора Константина Ильковского в сфере ЖКХ наступил системный кризис. К тому же, нынешнему руководству региона в наследство достались огромные долги – около 26 миллиардов рублей.

Около 540 миллионов из названной суммы – задолженность перед поставщиками топливно-энергетических услуг. В итоге декабрьские морозы стали для забайкальцев настоящим испытанием на выживание. В разгар зимы под угрозой оказались поставки топлива и работа котельных. В поселке Кличка под Новый год температура в квартирах упала до 7-8 градусов тепла из-за перебоев с подвозом угля. Властям пришлось объявлять режим ЧС.

Кроме того, Забайкалье попало в список регионов, где хуже всего выполняется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. План на 2016 год в регионе выполнили только на 13% – несмотря на то, что финансирование из федерального бюджета было получено в полном объеме. Да и к новым домам у жильцов тоже много претензий. Например, в микрорайоне Девичья сопка в Чите в только что построенных домах жильцы обнаружили сырость в подъездах, грибок, отсутствие вентиляции, неправильную планировку квартир. Члены Общероссийского народного фронта с 2013 года пытаются помочь людям, выселенным в некачественное жилье.

Ситуация с дефицитом регионального бюджета усложняется тем, что в Забайкальском крае сохраняется система перекрестного субсидирования. Тарифы для населения установлены ниже себестоимости услуг – но при этом они должны дотироваться за счет высоких платежей, установленных для бизнеса. В июле 2016 года тариф на теплоснабжение для юридических лиц в регионе вырос на 35%, но это вызвало массовое недовольство предпринимателей. Тогда губернатор Наталья Жданова приняла решение с 1 января 2017 года снизить рост тарифов с 35 до 7,1%. Однако это положение коренным образом не изменит. Эксперты считают, что региону необходимо отказываться от самой системы перекрестного субсидирования, чтобы дать толчок развитию бизнеса – а значит, и улучшению состояния экономики в крае.

Автор: Федор Лопырев27 января 2017, 11:56

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