В Петербурге подросток выпал из окна после дня рождения

Под окнами многоэтажки по адресу улица Савушкина, 127 в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 16-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты, передает Life.ru. Стало известно, что накануне подросток вместе с друзьями отмечал свой день рождения в квартире у бабушки. Под конец вечеринки отец забрал мальчика домой из-за его плохого самочувствия. По предварительным данным, ему было стыдно за свое состояние и с утра подросток вышел на чердак 16-этажного дома, откуда и упал. Записки обнаружено не было.