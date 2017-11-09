Сибирячка упала с 9-го этажа в разгар ссоры с соседкой

Жительница Иркутска погибла, упав с девятого этажа. Перед этим женщина ссорилась с соседкой и пыталась закинуть ей на десятый этаж пустые бутылки.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Иркутской области, трагедия произошла вечером 8 ноября. Предположительно, 34-летняя женщина поссорилась с соседкой.

В разгар конфликта она вышла на балкон девятого этажа и попыталась закинуть на этаж выше, в квартиру оппонентки, пустые бутылки. В этот момент сибирячка потеряла равновесие и упала на асфальт, передает IrkutskMedia.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Предположительно, в момент ссоры с соседкой дама находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту смерти женщины организована доследственная проверка, устанавливаются детали происшествия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

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