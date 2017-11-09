Полицейского упекли в тюрьму за сломанный хулигану нос

В подмосковном Серпухове после инцидента с хулиганом старший лейтенант Евгений Иванов из пострадавшего превратился в обвиняемого. Он ждет апелляции на приговор в СИЗО.

Бывший полицейский уверен, что в тот злополучный январский день 2016 года сделал все правильно. Однако суд решил, что Иванов превысил полномочия, нарушив закон.

События, перевернувшие его жизнь, развивались следующим образом. Стражей порядка отправили в так называемые скрытые патрули на поиск наркоманов. Правоохранители были в штатском.

Иванов и его коллега остановили человека, переходившего дорогу на красный свет, сообщает сайт "Комсомольская правда". Старший лейтенант представился и показал нарушителю документы, попросив сделать то же самое. Дальнейшее сохранилось на записи камере видеонаблюдения, установленной на одном из домов.

Мужчина стал махать кулаками, ударив Иванова в лицо, и попытался сбежать. Старший лейтенант с разбитым носом и его напарник догнали драчуна и повалили на землю. Нарушитель активно сопротивлялся и получил несколько ответных ударов рукой по голове. В итоге хулигана удалось доставить в отделение.

Полицейскому,который сломал нос нападавшему,дали 5 лет,а Алисовой,которая задавила непьяного мальчика насмерть,дают три года. Интересное правосудие в России. — Alyna (@Alyna27019445) 9 ноября 2017 г.

В тот день мужчина употреблял психотропные вещества по назначению врача. Оказалось, что он состоит на учете у психиатра. В результате рукопашной с полицейскими у него зафиксировали перелом носа и глазницы. У Иванова также были проблемы с носом и сотрясение мозга.

Никто не сомневался, что будет заведено уголовное дело по статье "Нападение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении", но начальник рекомендовал Иванову уволиться по собственному желанию. Полицейский, уверенный в своей правоте, не стал этого делать, и тогда его уволили. В итоге старлей сумел доказать, что его уволили незаконно.

В это время следователь написал в прокуратуру ходатайства о возбуждении уголовного дела по статье "Нападение при исполнении". Получив шесть отказов, в ноябре 2016-го он решил переквалифицировать дело на "Превышение полномочий". Из пострадавшего Иванов стал обвиняемым.

Напарник старшего лейтенанта вдруг решил изменить показания и заявил, что полномочия они все-таки превысили. В итоге коллега Иванова обойдется условным сроком, а отказавшемуся признавать вину Евгению дадут пять лет колонии.

"У сотрудников полиции были все основания для применения силы, – подчеркнул адвокат Павел Дмитренко. – Непонятно, почему так и не было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Иванов и его защитник пробуют оспорить отказ в возбуждении дела. Параллельно они подали апелляцию в Мособл­суд на приговор Серпуховского суда. Экс-полицейский находится в СИЗО.