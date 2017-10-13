Выпивавшие в подвале мужчины сломали нос полицейскому

В Москве избили участкового, который спустился в подвал дома, получив сообщение о смерти женщины. В помещении полицейский обнаружил двоих мужчин, распивавших алкоголь.
В ответ на просьбу покинуть подвал они ударили стража порядка в нос, передает "360". Пострадавшему понадобилась помощь медиков: у него диагностировали перелом.
Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Участница телестройки оказалась коварной искусительницей
Девушка высунулась в боковое окно машины и ее сбил автобус
Стало известно, чем она занималась