По Орлу проехал горящий автобус
На кадрах появившегося в Сети ролика видно, как по дороге спокойно едет горящий пассажирский автобус. В момент происшествия людей в салоне не было, передают "Орловские новости".
Водитель не стал тормозить, чтобы не создавать помех другим участникам движения. Удалившись от оживленного участка, он вышел из автобуса и вызвал спасателей.
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