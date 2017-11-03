По Орлу проехал горящий автобус

Утром 3 ноября по одной из улиц Орла проехал пассажирский автобус, внутри которого горел огонь. Пораженные очевидцы сняли происходящее на видео.

На кадрах появившегося в Сети ролика видно, как по дороге спокойно едет горящий пассажирский автобус. В момент происшествия людей в салоне не было, передают "Орловские новости".

Водитель не стал тормозить, чтобы не создавать помех другим участникам движения. Удалившись от оживленного участка, он вышел из автобуса и вызвал спасателей.