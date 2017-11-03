В гостиницу в Сибири пришел медвежонок

Утром 3 ноября сотрудник гостиничного комплекса "Миснэ" в Ханты-Мансийске увидел идущего по территории медвежонка. "Мы сразу же отправили заявление в Департамент природоохраны", – цитирует представителя отеля URA.RU.

Жителей и гостей города попросили воздержаться от прогулок рядом с "Миснэ". Специалисты отметили, что рядом с медвежонком всегда находится медведица. Впрочем, сотрудник Департамента недропользования и природных ресурсов Югры никого не обнаружил.