Журналистка готова разоблачить экс-генпрокурора России Скуратова

Обвиняемая в клевете на бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова журналистка URA.RU Юлия Литвиненко готова сделать ряд громких заявлений. "У меня есть информация, компрометирующая экс-генпрокурора. В ходе процесса я готова заявить о новых фактах, хорошо иллюстрирующих технику работы Юрия Ильича", – заявила она.
Заседание суда состоится в пятницу, 17 ноября. Напомним, что журналистку, которая писала статью на основании вступивших в силу приговоров, обвинили в клевете.
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