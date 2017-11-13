В Сургуте полицейские застрелили овчарку

В полицию с жалобой на сорвавшуюся с цепи агрессивную овчарку позвонили жители Сургута. Животное бегало по Школьной улице. Стражи порядка решили применить табельное оружие, поскольку собака представляла угрозу для жизни и здоровья окружающих. "Сделав предупредительный выстрел, полицейские открыли огонь на поражение", – цитирует URA.RU пресс-службу регионального управления МВД.
Сообщается, что от нападения овчарки пострадал мужчина. Хозяйку животного уже нашли. Она рассказала, что пес был на цепи, но сорвал карабин и перепрыгнул через забор. По факту применения сотрудником полиции табельного оружия проводится служебная проверка.
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