Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна

В Холмском районе Новгородской области арестован 44-летний местный житель. Он сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, передает Flashnord. По версии следствия, обвиняемый избил сожительницу 1973 года рождения, когда она прервала его сон. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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