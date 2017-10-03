Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна

В Холмском районе Новгородской области арестован 44-летний местный житель. Он сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, передает Flashnord. По версии следствия, обвиняемый избил сожительницу 1973 года рождения, когда она прервала его сон. От полученных травм женщина скончалась на месте.

