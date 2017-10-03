Оленеводу дали 18 лет за убийство менеджеров "Газпрома"

Суд признал оленевода Даниэла Пяка виновным в убийстве менеджеров ООО "Газпром Переработка" Андрея Ходакова и Дениса Свистунова, передает URA.RU. Следствие установило, что 19 декабря 2015 года в тундре, в 90 километрах от села Самбург Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа между Паком и сотрудниками холдинга произошел конфликт. Мужчины выясняли, "кто в тундре хозяин". Все они в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры оленевод выстрелил в менеджеров "Газпрома" из охотничьего гладкоствольного карабина. От полученных ранений оба скончались на месте.

В ходе перестрелки пострадали также братья Даниэла Пяка. "Мы уже садились на снегоходы, когда охотники нас окликнули. Только повернулся – и почувствовал сильный толчок в руку. Я упал, только помню, что Даниэл крикнул: "Не вставай, убьют", – вспомнил один из пострадавших оленеводов. По его словам, Даниэл стрелял в воздух.

Подсудимый в ходе расследования уголовного дела не признал вину и не раскаялся. Однако доказательства, собранные следствием, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Даниэла Пяка приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

