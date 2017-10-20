Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы

В Башкирии мужчина изнасиловал кобылу. Чтобы замести следы преступления, он сжег конюшню.

Подозреваемый решил устроить пожар после того, как увидел, что его извращения попали на камеру видеонаблюдения. С конюшни пламя перекинулось на склад, полностью заполненный заготовленным на зиму сеном. В итоге весь поселок Уршакбашкарамалы в Башкирии, в котором произошел инцидент, сбежался смотреть на столб огня. По сообщениям очевидцев, приехавшие на место возгорания пожарные не смогли потушить пламя, и весь склад выгорел дотла.

Полицейские решили проверить версию поджога и начали отсматривать записи с камер видеонаблюдения. Стражей порядка ждало интересное зрелище: в конюшне появляется молодой человек, который отводит кобылу Сивку-Бурку в отдельное стойло. Там он совершает половой акт, после которого закуривает сигарету.

В этот момент зоофил оглядывается по сторонам и замечает камеры. Понимая, что его поступок теперь задокументирован, он пытается замести следы: палкой сбивает камеру и поджигает склад. Полицейским удалось опознать поджигателя по видеозаписи. Его задержали в тот же вечер. Им оказался местный житель.

Ему уже предъявлено обвинение, однако молодого человека отпустили под подписку о невыезде. В местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте", в котором опубликовали эту историю, уточняется, что у поджигателя есть возлюбленная и она даже человек.

В комментариях под записью пользователи отмечают, что самое смешное в этой истории – кадры с того самого видео. На них виден акт любви молодого человека и лошади. Участников группы позабавил печальный вид стоящей рядом кобылы, перед глазами которой разворачивалось действо.

В комментариях под записью сразу возникло оживленное обсуждение и посыпались шутки. Кто-то из пользователей вспомнил отрывок из произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев": "– Ну что, дядя, невесты в вашем городе есть? – Кому и кобыла невеста. – Больше вопросов не имею!" Другие гадают, как поджигатель будет объяснятся со своей девушкой.

Отметим, что информацию о поджоге пока не подтвердили в пресс-службах региональных ведомств МЧС и МВД. На сайте местного главка Министерства чрезвычайных ситуаций информации об этом пожаре нет, передает Lenta.ru.