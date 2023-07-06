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Четверг 6 июля

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ГК "КОРТРОС" представила проект "Здоровые люди"

ГК "КОРТРОС" представила проект "Здоровые люди"
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В рамках проекта сформировался беговой клуб.

Одним из приоритетных направлений для ГК "КОРТРОС" является развитие добрососедских отношений и создание сообщества жителей. Поэтому девелопер не просто строит качественные дома, но и создает полноценную комфортную жизнь. Продолжением этой стратегии является проект "Здоровые люди".

К данному проекту присоединились как жильцы кварталов застройщика, так и сотрудники компании, которые хотят улучшить свое физическое и психологическое состояние. Сформировался беговой клуб, объединивший жильцов по интересам и любви к здоровому образу жизни.

Первые тренировки в рамках проекта "Здоровые люди" прошли в жилом комплексе iLove и Headliner. Занятия проходят по вторникам и субботам до середины сентября. Присоединиться к сообществу может любой желающий. Ознакомиться с расписанием можно в телеграм-канале kortros_run.

Беговые клубы активно развиваются в жилых кварталах группы компаний "КОРТРОС". В 2023 году команда ГК во второй раз готовиться принять участие в Московском марафоне.

Ранее директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах назвала главные составляющие PR-стратегии. Ее слова приводили "Дни.ру".

6 июля 2023, 19:36
Изображение: пресс-служба ГК ''КОРТРОС''
kortrosfeed.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ГК "КОРТРОС" масштабно отметила День строителя в районе Академический

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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