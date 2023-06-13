В ГК "КОРТРОС" назвали главные составляющие PR-стратегии

Консолидацию PR-стратегий бизнесов для суверенного развития рынков 13 июня обсудили лидеры коммуникаций на площадке ТАСС в Северной столице. Встреча состоялась в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба группы компаний "КОРТРОС".



"Объединяясь и создавая партнёрские отношения, в том числе и в пиар целях, мы способны создавать синергетический эффект. Конечно, легче создавать такие партнерские отношения в смежных бизнесах. Застройщик-поставщик, застройщик– риелтор, застройщик – власть", – заявила директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах.

Сведение коммуникационных платформ на этих уровнях обязательно, считает она. В строительной отрасли также предполагается партнерство застройщик-застройщик, отметила Опимах.

В пример она привела объединение застройщиков в "Ассоциацию девелоперов Южного порта" в Москве. Туда вошли "КОРТРОС" и еще четыре компании. Вместе они будут формировать единое информационное пространство проекта, рассказала Опимах.

В ближайшие годы основным посылом в PR-деятельности компании станет брендогеничность, убеждена директор управления пресс-атташе.

"Три важные составляющие нашей плодотворной работы в профессиональном сообществе: содружество (консолидация), брендогеничность и HR-индивидуальность", – заключила Опимах.