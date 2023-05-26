Онлайн-сервис по расчету мест для парковки у домов появился в Подмосковье

Новый инструмент предназначен для использования перед строительством жилых домов. Парковочные места рассчитываются автоматически.

В жизни всегда есть что-то мимолетное и что-то вечное. Вера, надежда и любовь ценятся всегда, но между тем практически на вес золота еще и места для парковки. Редкий автовладелец с радостью оставляет машину подальше от дома, не имея возможности быть уверенным в ее сохранности. Кроме того, автомобиль под рукой значительно упрощает выполнение ежедневных задач.

Геопортал Подмосковья добавил интересный функционал, позволяющий еще до начала возведения дома подобрать нужное количество парковочных мест. Использовать его бесплатно может каждый, указав верные исходные данные по объекту строительства.

Как пишет сайт "Вести Подмосковья", приложение разработано в формате калькулятора. Достаточно лишь выбрать несколько критериев и знать площадь квартир по метражу. Искусственный интеллект сам подсчитает минимальное число мест для парковки авто в соответствии с нормами законодательства.

Главный архитектор региона полагает, что запущенный онлайн-сервис поможет избежать неточностей, которые могут допускать люди при определении парковочных мест путем расчета по-старинке. К тому же, передает телеканал "360", новый инструмент предположительно позволит сократить время на экспертные вычисления при строительстве.