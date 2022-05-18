Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как поделить ипотечное имущество при разводе – комментарий юриста

Новости

Как поделить ипотечное имущество при разводе – комментарий юриста

Развод – дело нелегкое, особенно если у семьи есть общие долги по ипотеке.
прочитано 826 раз

Юрист и медиатор Наталья Хурчакова рассказала, как быть в таких случаях. Первым делом адвокат напомнила о многим знакомом понятии "совместно нажитое имущество", которое при разводе делится пополам. Если супруги не заключали брачный договор и не подписывали соглашение о разделе имущества, все нажитое в браке подлежит разделу вне зависимости от того, на кого оформлена собственность. То же самое касается и ипотеки, ведь долг перед банком у супругов совместный, значит и одинаковые обязательства несут оба.

ПО ТЕМЕ

Срок погашения ипотеки увеличится вдвое – предупредили эксперты

Как вернуть страсть в отношения?

Как сообщает телеканал "360", при разводе супруги могут заключить определенные договоренности в этом вопросе. Например, один получит денежную компенсацию, а второй – ипотечную квартиру – именно так чаще всего бывает на практике. При хороших отношениях муж и жена также могут договориться, чтобы жилье отошло тому, с кем проживают дети, а оплата ипотеки осталась совместной. Если супруги не могут прийти к мирной договоренности, то этот вопрос решает суд – отметила Хурчакова в комментарии Pravda.ru.

Что касается ипотечного имущества, приобретенного одним из супругов до брака, то и оно иногда может считаться совместным – пишет RT. Это касается тех случаев, когда ремонт в квартире делался уже в браке на совместные деньги или сам кредит оплачивался уже из общего супружеского бюджета.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2022, 12:06 Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Премиум-класс выходит за пределы ЦАО Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза

Маткапитал не успевает за ценами на жилье Маткапитал не успевает за ценами на жилье

Особенно это заметно в больших городах

Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона

Блогер раскошелилась

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье "Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Застройщик объявил себя банкротом

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+