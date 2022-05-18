Как поделить ипотечное имущество при разводе – комментарий юриста

Развод – дело нелегкое, особенно если у семьи есть общие долги по ипотеке.

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Юрист и медиатор Наталья Хурчакова рассказала, как быть в таких случаях. Первым делом адвокат напомнила о многим знакомом понятии "совместно нажитое имущество", которое при разводе делится пополам. Если супруги не заключали брачный договор и не подписывали соглашение о разделе имущества, все нажитое в браке подлежит разделу вне зависимости от того, на кого оформлена собственность. То же самое касается и ипотеки, ведь долг перед банком у супругов совместный, значит и одинаковые обязательства несут оба.

Как сообщает телеканал "360", при разводе супруги могут заключить определенные договоренности в этом вопросе. Например, один получит денежную компенсацию, а второй – ипотечную квартиру – именно так чаще всего бывает на практике. При хороших отношениях муж и жена также могут договориться, чтобы жилье отошло тому, с кем проживают дети, а оплата ипотеки осталась совместной. Если супруги не могут прийти к мирной договоренности, то этот вопрос решает суд – отметила Хурчакова в комментарии Pravda.ru.

Что касается ипотечного имущества, приобретенного одним из супругов до брака, то и оно иногда может считаться совместным – пишет RT. Это касается тех случаев, когда ремонт в квартире делался уже в браке на совместные деньги или сам кредит оплачивался уже из общего супружеского бюджета.