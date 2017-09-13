Москва заиграла новыми красками

Несмотря на свой солидный возраст Москва остается по-прежнему яркой и красивой. Ко Дню города в столице в основном завершились работы, которые были запланированы в этом году по проекту "Моя улица". Самым знаковым местом, которое стало настоящей жемчужиной грандиозной программы благоустройства, многие называют площадь Тверской заставы.

Площадь у Белорусского вокзала – историческое место, которое насквозь пронизано трагическими и героическими событиями и воспоминаниями. Когда-то здесь, у Тверской заставы стояла Триумфальная арка, воздвигнутая для торжественной встречи русских войск, возвращавшихся после победы над французами. А сам Белорусский вокзал ассоциируется с Великой Отечественной – именно отсюда уходили на фронт москвичи, здесь впервые прозвучала песня "Священная война", сюда 10 мая 1945 года прибыл первый поезд Победы.

Сегодня площадь возвращена москвичам после многих лет казалось бы вечной стройки. Грандиозные и весьма спорные в архитектурном плане проекты, которые планировалось реализовать здесь еще при прежнем руководстве города, не были закончены. За время реконструкции площадь превратилась в огромный строительный котлован, обросший многочисленными торговыми ларьками и павильонами, обвешенными проводами и рекламными растяжками

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Нынешние московские власти приняли решение свернуть все незавершенные проекты по превращению площади в транспортную развязку с огромной подземной парковкой и торговым центром. Летом 2017 года на площадь вернули памятник Максиму Горькому, который 12 лет назад перевезли отсюда в парк искусств "Музеон". Скульптуру очистили от загрязнений и коррозии, устранили трещины, восстановили части постамента и покрыли все консервирующим составом. Также отреставрированы гранитные блоки и постамент, изготовлены недостающие позолоченные буквы надписи на памятнике.

На днях на площади снова появился трамвай – современные бесшумные составы последнего поколения стали гармоничным дополнением транспортной и архитектурной составляющей площади. По линии курсируют трамваи "Витязь-М" с системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. Они оборудованы для маломобильных граждан, а наличие сразу шести дверей позволит производить посадку и высадку пассажиров быстрее.

Площадь Тверской заставы стала одной из самых лучших московских привокзальных площадей, сегодня здесь уже гуляют с удовольствием тысячи горожан. Но, все же главное предназначение площади – ее транспортная составляющая. Она входит в состав одного из крупнейших хабов города: здесь пересекаются 1-я Тверская-Ямская и Лесная улицы, Ленинградский проспект, Бутырский и Грузинский Валы. Десятки тысяч пассажиров пересаживаются здесь ежедневно с поездов на городской общественный транспорт, отсюда ходит экспресс в аэропорт Шереметьево.

В разработке проекта реконструкции площади принимало участие бюро West 8 нидерландского архитектора Адриана Гёзе. В результате на площади сохранился крупный транспортный узел возле Белорусского вокзала, а окружающее пространство стало изящным и удобным для пешеходов. Основная пешеходная зона по-прежнему связывает вокзал и вход в метро, но тротуары расширили до 10 метров и выложили крупноразмерной плиткой.

К существующим сегодня десяти наземным переходам добавили еще 12-ть. Пешеходам стало удобнее передвигаться по площади и прилегающим улицам. Все воздушные провода строители убрали под землю, благодаря чему открылся вид на площадь и фасады отреставрированных зданий. Также было решено сохранить исторические фонари, освещающие пространство вокруг Белорусского вокзала.

Центральным элементом благоустройства площади станет возрождение сквера с липами и яблонями. Деревья высадят под зиму, этого требует технология. Пространство вокруг памятника Максиму Горькому украсят 76 лип и 11 яблонь элитных сортов. Зеленые насаждения отделят пешеходную зону от проезжей части, укроют горожан от дорожной пыли и шума, а также сделают площадь более спокойной и безопасной.

Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Елисеев считает, что власти города, архитекторы и строители со своей задачей справились. Он назвал площадь Тверской заставы знаковым и одним из главных объектов, вошедших в программу "Моя улица". "Здесь созданы все возможности для прогулок и проведения досуга, а возвращение на площадь трамвая облегчит москвичам и туристам перемещение по Москве", - сказал Елисеев.

В 2017 году работы по масштабной программе реконструкции прошли также на Театральной и Хохловской площадях, на Петровке и Патриаршем подворье, Серпуховской улице, на площадях Мясницких и Красных ворот, на Садовом кольце. Везде уложена качественная плитка, сделаны новые бордюры, расширены тротуары, обустроены газоны и цветники. В октябре-ноябре на нескольких площадках еще будут посажены деревья, а следующей весной – кустарники. Новые улицы и площади, на которых работы пройдут в 2018 году, будут определены этой осенью.

Не исключено, что археологи, которые активно сотрудничают с инженерами и строителями, вскоре поделятся своими новыми находками и древними артефактами. Во время нынешней реконструкции им удалось найти более 10 тысяч значимых археологических предметов, сообщила исполнительный директор Столичного археологического бюро Мария Молошникова.

По ее словам, некоторые артефакты датируются III-IV веками до нашей эры, то есть до того периода, когда на территории современной Москвы появились славянские племена. Большинство же находок относятся к периоду становления и развития Москвы как столицы Русского царства. Это – топоры и другое оружие, амулеты, части кожаных изделий и торговые пломбы.

Многие исторические находки не увозят в музеи – их бережно помещают под стекло и оставляют на обозрение горожан. На Хохловской площади было решено сохранить для потомков достаточно большой фрагмент крепостной стены Белого города, сохранившийся под землей с XVI века. Вокруг него возвели изящный амфитеатр с деревянными настилами, на которых можно отдохнуть после прогулки по обновленной Москве.



