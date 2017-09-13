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Недвижимость

Москва заиграла новыми красками

Фото: Dni.ru
Несмотря на свой солидный возраст Москва остается по-прежнему яркой и красивой. Ко Дню города в столице в основном завершились работы, которые были запланированы в этом году по проекту "Моя улица". Самым знаковым местом, которое стало настоящей жемчужиной грандиозной программы благоустройства, многие называют площадь Тверской заставы.
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Площадь у Белорусского вокзала – историческое место, которое насквозь пронизано трагическими и героическими событиями и воспоминаниями. Когда-то здесь, у Тверской заставы стояла Триумфальная арка, воздвигнутая для торжественной встречи русских войск, возвращавшихся после победы над французами. А сам Белорусский вокзал ассоциируется с Великой Отечественной – именно отсюда уходили на фронт москвичи, здесь впервые прозвучала песня "Священная война", сюда 10 мая 1945 года прибыл первый поезд Победы.

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Сегодня площадь возвращена москвичам после многих лет казалось бы вечной стройки. Грандиозные и весьма спорные в архитектурном плане проекты, которые планировалось реализовать здесь еще при прежнем руководстве города, не были закончены. За время реконструкции площадь превратилась в огромный строительный котлован, обросший многочисленными торговыми ларьками и павильонами, обвешенными проводами и  рекламными растяжками

.Фото: Dni.ru

Нынешние московские власти приняли решение свернуть все незавершенные проекты по превращению площади в транспортную развязку с огромной подземной парковкой и торговым центром. Летом 2017 года на площадь вернули памятник Максиму Горькому, который 12 лет назад перевезли отсюда в парк искусств "Музеон". Скульптуру очистили от загрязнений и коррозии, устранили трещины, восстановили части постамента и покрыли все консервирующим составом. Также отреставрированы гранитные блоки и постамент, изготовлены недостающие позолоченные буквы надписи на памятнике.

Фото: Dni.ru

На днях на площади снова появился трамвай – современные бесшумные составы последнего поколения стали гармоничным дополнением транспортной и архитектурной составляющей площади. По линии курсируют трамваи "Витязь-М" с системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. Они оборудованы для маломобильных граждан, а наличие сразу шести дверей позволит производить посадку и высадку пассажиров быстрее.

Фото: Dni.ru

Площадь Тверской заставы стала одной из самых лучших московских привокзальных площадей, сегодня здесь уже гуляют с удовольствием тысячи горожан. Но, все же главное предназначение площади – ее транспортная составляющая. Она входит в состав одного из крупнейших хабов города: здесь пересекаются 1-я Тверская-Ямская и Лесная улицы, Ленинградский проспект, Бутырский и Грузинский Валы. Десятки тысяч пассажиров пересаживаются здесь ежедневно с поездов на городской общественный транспорт, отсюда ходит экспресс в аэропорт Шереметьево.

Фото: mos.ru

В разработке проекта реконструкции площади принимало участие бюро West 8 нидерландского архитектора Адриана Гёзе. В результате на площади сохранился крупный транспортный узел возле Белорусского вокзала, а окружающее пространство стало изящным и удобным для пешеходов. Основная пешеходная зона по-прежнему  связывает вокзал и вход в метро, но тротуары расширили до 10 метров и выложили крупноразмерной плиткой.

Фото: Dni.ru

К существующим сегодня десяти наземным переходам добавили еще 12-ть. Пешеходам стало удобнее передвигаться по площади и прилегающим улицам. Все воздушные провода строители убрали под землю, благодаря чему открылся вид на площадь и фасады отреставрированных зданий. Также было решено сохранить исторические фонари, освещающие пространство вокруг Белорусского вокзала.

Центральным элементом благоустройства площади станет возрождение сквера с липами и яблонями. Деревья высадят под зиму, этого требует технология. Пространство вокруг памятника Максиму Горькому украсят 76 лип и 11 яблонь элитных сортов. Зеленые насаждения отделят пешеходную зону от проезжей части, укроют горожан от дорожной пыли и шума, а также сделают площадь более спокойной и безопасной.

Алексей Елисеев. Фото: Dni.ru

Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Елисеев считает, что власти города, архитекторы и строители со своей задачей справились. Он назвал площадь Тверской заставы знаковым и одним из главных объектов, вошедших в программу "Моя улица". "Здесь созданы все возможности для прогулок и проведения досуга, а возвращение на площадь трамвая облегчит москвичам и туристам перемещение по Москве", - сказал Елисеев.

Фото: Dni.ru

В 2017 году работы по масштабной программе реконструкции прошли также на Театральной и Хохловской площадях, на Петровке и Патриаршем подворье, Серпуховской улице, на площадях Мясницких и Красных ворот, на Садовом кольце. Везде уложена качественная плитка, сделаны новые бордюры, расширены тротуары,  обустроены газоны и цветники. В октябре-ноябре на нескольких площадках еще будут посажены деревья, а следующей весной – кустарники. Новые улицы и площади, на которых работы пройдут в 2018 году, будут определены этой осенью.

Мария Молошникова. Фото: Dni.ru

Не исключено, что археологи, которые активно сотрудничают с инженерами и строителями, вскоре поделятся своими новыми находками и древними артефактами. Во время нынешней реконструкции им удалось найти более 10 тысяч значимых археологических предметов, сообщила исполнительный директор Столичного археологического бюро Мария Молошникова.

По ее словам, некоторые артефакты датируются III-IV веками до нашей эры, то есть до того периода, когда на территории современной Москвы появились славянские племена. Большинство же находок относятся к периоду становления и развития Москвы как столицы Русского царства. Это – топоры и другое оружие, амулеты, части кожаных изделий и торговые пломбы.

Фото: Dni.ru

Многие исторические находки не увозят в музеи – их бережно помещают под стекло и оставляют на обозрение горожан. На Хохловской площади было решено сохранить для потомков достаточно большой фрагмент крепостной стены Белого города, сохранившийся под землей с XVI века. Вокруг него возвели изящный амфитеатр с деревянными настилами, на которых можно отдохнуть после прогулки по обновленной Москве.

Фото: Dni.ru


Автор: Александр Комаров13 сентября 2017, 13:34

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