Дед Мороз переедет во дворец за 350 миллионов
"Пропускная способность терема Деда Мороза – не более 6-6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство", – заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает Интерфакс.
По словам губернатора, чиновники уже приступили к корректировке проектной документации. Место для новой резиденции Деда Мороза определено. Вероятнее всего, строительство начнется в следующем, 2018 году и продлится два года. Одновременно продолжится развитие Зоосада Деда Мороза – самого северного зоопарка страны площадью в 7,5 гектаров, филиала Московского зоопарка, также части вотчины. Ведь количество туристов постоянно растет и имеющиеся объекты уже не справляются с потоком.
"Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5-6 миллионов человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг", – рассказал губернатор.
По его словам, существующую вотчину Деда Мороза в Великом Устюге суммарной площадью 43 гектара ежегодно посещают порядка трехсот тысяч человек. С постройкой новой резиденции количество туристов можно будет увеличить, кроме того запланировано увеличить количество объектов, могущих заинтересовать гостей Деда.
Супружескую жизнь пара вела на расстоянии
Наследник актера сделал неожиданное заявление
Актер довольно грубо поздравил певицу с 40-летием
Действиями девушки заинтересовались правоохранители