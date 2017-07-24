Дед Мороз переедет во дворец за 350 миллионов

Деду Морозу в Великом Устюге готовят новоселье за счет налогоплательщиков. Постройка новой резиденции должна быть включена в федеральную программу, дворец обойдется примерно в 350 миллионов рублей.

"Пропускная способность терема Деда Мороза – не более 6-6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство", – заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает Интерфакс.

По словам губернатора, чиновники уже приступили к корректировке проектной документации. Место для новой резиденции Деда Мороза определено. Вероятнее всего, строительство начнется в следующем, 2018 году и продлится два года. Одновременно продолжится развитие Зоосада Деда Мороза – самого северного зоопарка страны площадью в 7,5 гектаров, филиала Московского зоопарка, также части вотчины. Ведь количество туристов постоянно растет и имеющиеся объекты уже не справляются с потоком.





"Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5-6 миллионов человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг", – рассказал губернатор.

По его словам, существующую вотчину Деда Мороза в Великом Устюге суммарной площадью 43 гектара ежегодно посещают порядка трехсот тысяч человек. С постройкой новой резиденции количество туристов можно будет увеличить, кроме того запланировано увеличить количество объектов, могущих заинтересовать гостей Деда.