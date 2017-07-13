Фокусник Сафронов разжился квартирой после развода

Сергей и Марина Сафроновы после мирного расставания живут каждый своей жизнью. Оставив после развода все имущество супруге и детям, Сергей купил апартаменты у метро Планерная и скоро надеется въехать в новую квартиру.

"Жилплощадь подбирал долго. Остановился на компании, которая сделала хорошую скидку. Двухкомнатная квартира площадью 74 квадратных метра стоила около десяти миллионов, а в итоге купил ее за восемь. Сразу заплатить всю сумму не смог, взял ипотеку. Теперь обитаю недалеко от метро Планерная", – цитирует Сергея Сафронова интернет-издание StarHit.

Ведущий "Битвы экстрасенсов" лично принимал участие в разработке интерьера своего нового обиталища. Главным требованием было – меньше темных тонов и побольше света.

"Темные оттенки – не лучший вариант. Приобрел много мебели в молочных тонах, домашний кинотеатр – большой телевизор и мощные колонки. Теперь буду пересматривать свою коллекцию фильмов на DVD, которых нет в продаже в России", – поделился иллюзионист.



Район у метро Планерная хорошо знаком Сергею. Здесь живут его родители. Отсюда удобно добираться в любую точку Москвы.

"Периодически пользуюсь подземкой, чтобы не стоять в пробках. Кстати, в этом районе я вырос, все окрестности знаю, и здесь живут мои родители. С ними я постоянно на связи, хожу к ним в гости", – рассказывает Сергей.

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey) Июн 9 2017 в 11:53 PDT

Причиной расставания с семьей иллюзионист называет постоянные гастроли. По его словам, с женой Машей и детьми они чаще общались по телефону, чем вживую. И даже по телефону супруги умудрялись ссориться. Маша считала, что в поездках муж ей неверен. Сам Сергей утверждает, что это не так. "Каждый раз я успокаивал ее, объяснял, что все это она себе придумала. Так и жили от случая к случаю", – говорит телеведущий.

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey) Мар 8 2017 в 6:40 PST

Впрочем, когда уже было нечего делить, бывшие супруги смогли сохранить теплые человеческие отношения. В основном ради детей. "Когда приедут Маша и дети из Болгарии, обязательно приглашу их в гости!", – мечтает иллюзионист.