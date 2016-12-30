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Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
Новость о том, что иллюзионист и один из ведущих программы "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов разошелся с женой Марией, стала шоком для поклонников. Об этом грустном событии возлюбленная иллюзиониста сообщила в социальных сетях. "Мы постоянно находились в разъездах, мало времени проводили вместе. Общение происходило в основном по телефону, но даже так мы умудрялись ссориться. Маше постоянно казалось, что я ей изменяю", – объяснил теперь произошедшее и сам Сергей.
По признанию Сафронова, он очень сильно уставал и не мог расслабиться дома после работы: "Мне хочется простого тепла и "обнимашек", а вместо этого – "вынос мозга". Сергей также сообщил, что они с Марией намерены подать заявление на развод после праздников.
Новый год иллюзионист встретит отдельно от семьи. "Мне жаль, что так все получилось… Лично для меня это стало сюрпризом. Месяц назад после очередной ссоры я собрал свои вещи и переехал в отдельную квартиру. Не окончательно, на время, чтобы дать ей понять, что больше так не могу… Я всегда спокойно относился к штампу в паспорте – есть он или нет. Хочет развестись – препятствовать не буду. Мои дети навсегда останутся моими. Я по-прежнему буду проводить с ними время. Уже приготовил подарки на Новый год и 31 числа обязательно поздравлю! А с Машей постараемся сохранить хорошие отношения – мы же взрослые люди!" – цитирует фокусника портал StarHit.ru.
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