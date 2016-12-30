Фокусник Сафронов об изменах и ссорах

Ведущий "Битвы экстрасенсов" объяснил причины своего развода. Дома ему просто "выносили мозг" ревностью.

Новость о том, что иллюзионист и один из ведущих программы "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов разошелся с женой Марией, стала шоком для поклонников. Об этом грустном событии возлюбленная иллюзиониста сообщила в социальных сетях. "Мы постоянно находились в разъездах, мало времени проводили вместе. Общение происходило в основном по телефону, но даже так мы умудрялись ссориться. Маше постоянно казалось, что я ей изменяю", – объяснил теперь произошедшее и сам Сергей.

Фото опубликовано Мария Сафронова (@maria_vishenka) Июл 30 2016 в 9:05 PDT

По признанию Сафронова, он очень сильно уставал и не мог расслабиться дома после работы: "Мне хочется простого тепла и "обнимашек", а вместо этого – "вынос мозга". Сергей также сообщил, что они с Марией намерены подать заявление на развод после праздников.

Фото опубликовано Мария Сафронова (@maria_vishenka) Ноя 19 2016 в 11:36 PST

Новый год иллюзионист встретит отдельно от семьи. "Мне жаль, что так все получилось… Лично для меня это стало сюрпризом. Месяц назад после очередной ссоры я собрал свои вещи и переехал в отдельную квартиру. Не окончательно, на время, чтобы дать ей понять, что больше так не могу… Я всегда спокойно относился к штампу в паспорте – есть он или нет. Хочет развестись – препятствовать не буду. Мои дети навсегда останутся моими. Я по-прежнему буду проводить с ними время. Уже приготовил подарки на Новый год и 31 числа обязательно поздравлю! А с Машей постараемся сохранить хорошие отношения – мы же взрослые люди!" – цитирует фокусника портал StarHit.ru.

