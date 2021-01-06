Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а "загнали" к Путину

Интервью у президента Белоруссии взяла журналистка Наиля Аскер-заде. Программы выйдет в эфир в ближайшее воскресенье. В анонсе Александр Лукашенко учит ее играть в хоккей.
Журналистка поинтересовалась, играет ли белорусский лидер в одной политической команде с российским коллегой. Тот ответил утвердительно. "Нас загнали намертво в одну команду", – заметил Лукашенко.
Сенатор Алексей Пушков возмутился репликой белорусского президента. По всей видимости, Александр Лукашенко видел себя в одной команде с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и госсекретарем США Майком Помпео, отметил член Совета Федерации.
"Но – загнали. Против его воли, собственно. Добровольно – не загоняют", – прокомментировал сенатор.
По его мнению, реплика Лукашенко – не оговорка. Это отражение подлинных мыслей, написал сенатор в своем телеграм-канале
Напомним, что в разгар политического кризиса в Белоруссии Россия выделила соседней республике кредит в 1,5 миллиарда долларов. Александр Лукашенко пообещал создать рабочую группу для разработки программы реформы.
Западные страны не признают переизбрание белорусского лидера на шестой срок. Евросоюз ввел против Лукашенко и чиновников из его окружения персональные санкции.
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