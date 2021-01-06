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Политика
Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а

Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а "загнали" к Путину

Александр Лукашенко. фото: President.gov.by
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Александра Лукашенко об отношениях с Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, его "загнали" в одну команду с российским коллегой.

Продолжение: Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования
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Интервью у президента Белоруссии взяла журналистка Наиля Аскер-заде. Программы выйдет в эфир в ближайшее воскресенье. В анонсе Александр Лукашенко учит ее играть в хоккей.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Журналистка поинтересовалась, играет ли белорусский лидер в одной политической команде с российским коллегой. Тот ответил утвердительно. "Нас загнали намертво в одну команду", – заметил Лукашенко.

Сенатор Алексей Пушков возмутился репликой белорусского президента. По всей видимости, Александр Лукашенко видел себя в одной команде с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и госсекретарем США Майком Помпео, отметил член Совета Федерации.

"Но – загнали. Против его воли, собственно. Добровольно – не загоняют", – прокомментировал сенатор.

По его мнению, реплика Лукашенко – не оговорка. Это отражение подлинных мыслей, написал сенатор в своем телеграм-канале

Напомним, что в разгар политического кризиса в Белоруссии Россия выделила соседней республике кредит в 1,5 миллиарда долларов. Александр Лукашенко пообещал создать рабочую группу для разработки программы реформы.

Западные страны не признают переизбрание белорусского лидера на шестой срок. Евросоюз ввел против Лукашенко и чиновников из его окружения персональные санкции.

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Автор: 6 января 2021, 12:27 Источник: Телеграм-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость СС
Ответить
Почему какой то Пушков поучает президента.
Гость
Ответить
Стыдно и противно, Пушок!
Гость
Ответить
Пушок -извращенец(
А тому пушку ! (Пушкову) какое дело до Лукашенко?
Гость
Ответить
Гость
Ой Пушков! Не тебе перевёртышу цековскому комментировать слова Лукашенко! Каждый понимает в меру своей продажности!
Г-н Пушков большой "труженик". ЗП на телевидении 18,2 млн. руб. в год. Появляется на экране раз в неделю. Его ЗП в Госдуме 385 тыс. руб. в месяц. Итого 22,8 млн. руб. в год. За такие деньги он "внезапно" прозрел. Раньше не знал то, о чем знали и писали в сети. Наиля Аскер-заде. Вторая жена главы ВТБ. Двое детей от него. ЗП на ТВ 6,5 млн. руб. в год. Летает по ненавистным дорогим европейским курортам на личном бизнес-джете ценой 62 млн. долларов. Рейтинг ее "встреч" с нужными ТВ людьми крайне низкий, по этому, как и Соловьева с низким рейтингом, ее задвинули на очень позднее время.
Гость
Ответить
Ой Пушков! Не тебе перевёртышу цековскому комментировать слова Лукашенко! Каждый понимает в меру своей продажности!
1

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