Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования

В канун Нового года Александр Лукашенко заявил, что за проект новой конституции гражданам предложат проголосовать на референдуме. Эксперты объяснили, неужели ли Батька действительно рискнет провести голосование при протестных настроениях в обществе.

прочитано 2333 раза