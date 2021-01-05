Политолог Поротников о рисках Лукашенко потерять власть: Кремлю нужен партнер с неоспоримой легитимностью

Александр Лукашенко заработал себе репутацию изворотливого политика. Есть вероятность, что Батька снова попробует переиграть Кремль. Об этом в интервью "Салідарнасці" заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

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