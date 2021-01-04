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Политика
Политолог Класковский: Система Лукашенко скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться

Политолог Класковский: Система Лукашенко скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил в стране Год народного единства. Однако мало, кто верит, что все в республике начнут "жить дружно".
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Политолог Александр Класковский отметил, что политический режим становится все брутальнее и беспощаднее. Александр Лукашенко не собирается идти на диалог с оппозицией, более того – не способен даже имитировать его. Протестующие, в свою очередь, не согласны становиться перед ним на колени.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению эксперта, референдум по поправкам в Конституцию только ухудшит ситуацию в республике. Честным образом Лукашенко не сможет выиграть голосование: большинство граждан не поддержат изменения. Это приведет к тому, что власти станут сильнее давить на несогласную часть общества.

Надеяться на единство народа в этом году не стоит. "Система скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться", – написал Класковский в своем телеграм-канале. Опорой Александра Лукашенко сегодня является небольшой слой чиновников, силовиков, которые обладают грубой силой и ресурсами.

Напомним, протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа. Сторонники оппозиции обвинили руководство в фальсификации выборов президента. Они потребовали, чтобы в республике было проведено новое голосование. Александр Лукашенко в свою очередь сообщил, что выборы были честными и справедливыми.

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Автор: 4 января 2021, 20:43 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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