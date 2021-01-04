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Политика
Президентству Лукашенко предрекли трагический конец

Президентству Лукашенко предрекли трагический конец

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Произошедшее летом и осенью прошлого года будет иметь для Белоруссии далеко идущие последствия, считает политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, конец президентства будет для Александра Лукашенко трагическим.
прочитано 1719 раз

Эксперт назвал белорусского президента политиком уходящей эпохи. Глава государства пытается любыми путями удержаться во власти, но у него ничего не получится, уверен аналитик.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Своими действиями президент пытается оттянуть неизбежное, заявил Болкунец. "Закат его эпохи – зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко", – сказал аналитик.

По его мнению, белорусские протесты не выдохлись и продолжатся в новом году. Очередного всплеска активности оппозиции Болкунец ожидает весной.

Лукашенко может попробовать сохранить власть путем реформы Всебелорусского народного собрания и придания ему конституционного статуса, отметил Болкунец. Наступивший год будет судьбоносным для республики, приводит мнение политолога "Газета.ру".

Ранее в экспертном сообществе высказывали мнение, что Лукашенко может уйти с поста президента и возглавить Всебелорусское народное собрание, придав ему широкие полномочия. Сейчас это неконституционный орган, который собирается раз в пять лет и определяет план социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Евросоюз ввел против белорусского лидера персональные санкции.

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Автор: 4 января 2021, 22:03 Источник: "Газета.ру" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Унылый ответ, не по теме.
Сколько убил Лукашенко сколько наворовал,вы ябатьки рабы и конкретно тупорылые,чё вы так запад лажаете,сами все заподное уважаете от доллара до материальных ценностей,у всех чиновников у верхушки все на западе и дома и дети учатся и отдвхают там же!
Гость
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Гость
Сама дебилка, раскудахталась тут, по себе не суди , а лучше в церковь сходи и помолись Всевышнему.
Унылый ответ, не по теме.
Гость
Ответить
ТИНА
<цензура>,да что Вы каркаете,каркаете Все не можете остановиться со своими западными жуликами.которые и раскручивают страну А народ дебилый,так поддаться на такой дешевый пиар Ну работали,ездили,куда хотели,учились.и что надо было В стране все работало- и театры и рестораны и ночные клубы и даже казино и стадионы.которых столько построил Лука-Как не стыдно пойти за этим оголтелым западом,где все построено на лжи Ну что,как ВАМ понравились выборы в США-все подстроено и решили назначить этого маразматика его никто не выбирал,все подделали и Вы туда же Эту ШАВКУ-маньчку_Тихановскую-к ответу
Сама дебилка, раскудахталась тут, по себе не суди , а лучше в церковь сходи и помолись Всевышнему.
ТИНА
Ответить
<цензура>,да что Вы каркаете,каркаете Все не можете остановиться со своими западными жуликами.которые и раскручивают страну А народ дебилый,так поддаться на такой дешевый пиар Ну работали,ездили,куда хотели,учились.и что надо было В стране все работало- и театры и рестораны и ночные клубы и даже казино и стадионы.которых столько построил Лука-Как не стыдно пойти за этим оголтелым западом,где все построено на лжи Ну что,как ВАМ понравились выборы в США-все подстроено и решили назначить этого маразматика его никто не выбирал,все подделали и Вы туда же Эту ШАВКУ-маньчку_Тихановскую-к ответу
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