Президентству Лукашенко предрекли трагический конец

Эксперт назвал белорусского президента политиком уходящей эпохи. Глава государства пытается любыми путями удержаться во власти, но у него ничего не получится, уверен аналитик.
Своими действиями президент пытается оттянуть неизбежное, заявил Болкунец. "Закат его эпохи – зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко", – сказал аналитик.
По его мнению, белорусские протесты не выдохлись и продолжатся в новом году. Очередного всплеска активности оппозиции Болкунец ожидает весной.
Лукашенко может попробовать сохранить власть путем реформы Всебелорусского народного собрания и придания ему конституционного статуса, отметил Болкунец. Наступивший год будет судьбоносным для республики, приводит мнение политолога "Газета.ру".
В Минске утром заметили колонну людей с флагами в Уручье. pic.twitter.com/79lOgeOLf4— TUT.BY (@tutby) January 3, 2021
Ранее в экспертном сообществе высказывали мнение, что Лукашенко может уйти с поста президента и возглавить Всебелорусское народное собрание, придав ему широкие полномочия. Сейчас это неконституционный орган, который собирается раз в пять лет и определяет план социально-экономического развития страны на ближайшие годы.
Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Евросоюз ввел против белорусского лидера персональные санкции.
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