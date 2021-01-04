Президентству Лукашенко предрекли трагический конец

Произошедшее летом и осенью прошлого года будет иметь для Белоруссии далеко идущие последствия, считает политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, конец президентства будет для Александра Лукашенко трагическим.



Эксперт назвал белорусского президента политиком уходящей эпохи. Глава государства пытается любыми путями удержаться во власти, но у него ничего не получится, уверен аналитик.



Своими действиями президент пытается оттянуть неизбежное, заявил Болкунец. "Закат его эпохи – зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко", – сказал аналитик.

По его мнению, белорусские протесты не выдохлись и продолжатся в новом году. Очередного всплеска активности оппозиции Болкунец ожидает весной.

Лукашенко может попробовать сохранить власть путем реформы Всебелорусского народного собрания и придания ему конституционного статуса, отметил Болкунец. Наступивший год будет судьбоносным для республики, приводит мнение политолога "Газета.ру".

В Минске утром заметили колонну людей с флагами в Уручье. pic.twitter.com/79lOgeOLf4 — TUT.BY (@tutby) January 3, 2021

Ранее в экспертном сообществе высказывали мнение, что Лукашенко может уйти с поста президента и возглавить Всебелорусское народное собрание, придав ему широкие полномочия. Сейчас это неконституционный орган, который собирается раз в пять лет и определяет план социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Евросоюз ввел против белорусского лидера персональные санкции.