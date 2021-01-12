На Украине призвали Лукашенко прекратить наставлять Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично обратился к президенту Белоруссии. Он попросил Александра Лукашенко не лезть в дела другой страны.

Продолжение: Россия больше не надеется договориться с Зеленским по Донбассу – эксперт Кучеренко

По словам Дмитрия Кулебы, белорусский лидер известен своими неоднозначными заявлениями, однако в последнее время он окончательно оторвался от реальности. Министр отметил, что все менторские замечания Александра Лукашенко в адрес Владимира Зеленского абсолютно неуместны.

В эфире телеканала "1+1" глава ведомства подчеркнул, что украинский президент является самостоятельной политической фигурой, которая не нуждается в том, чтобы ее поучали. Свои слова Кулеба попросил считать официальной реакцией министерства на недавнее интервью Лукашенко.

Ранее белорусский лидер рассказал, что не держит зла на коллегу, однако "с колена бы с ним не здоровался". Напомним, что Зеленский оказался в числе тех лидеров, которые встали на сторону белорусской оппозиции. Украинский президент поддержал идею повторных выборов в республике.

В разговоре с российской журналисткой Александр Лукашенко заявил, что Украину "затерли в острый угол". По его словам, Владимиру Зеленскому вместе с командой необходимо двигать страну вперед, но пока не получается. Президент также похвалил своего коллегу, назвав здравым и обучаемым.