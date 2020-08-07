Зеленский поставил на себе крест после наглой провокации

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян прокомментировал новость о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии стало следствием провокации украинских спецслужб. Ответственность за это он возложил и на президента Украины Владимира Зеленского.



"Вот и показал Зеленский свой звериный оскал", – подчеркнул Вадим Манукян. Эксперт заметил, что на фоне разгоревшегося скандала украинские власти не упустили возможности, чтобы потребовать выдачи задержанных россиян. Нет никаких сомнений, что у себя они собираются устроить судилище над нашими гражданами.

Этим намерением, уверен Вадим Манукян, Владимир Зеленский фактически поставил на себе крест. "Та провокация, которую устроили его спецслужбы, должна мгновенно вычеркнуть нынешнего президента Украины из числа договороспособных людей", – подчеркнул он.

Манукян напомнил, что после похожей провокации с тремя десятками украинских моряков Россия перестала воспринимать Петра Порошенко как возможного партнера по переговорам. "Теперь пришло время забыть и о Зеленском", – считает эксперт.

"Хорошо, что эта история очень быстро вскрылась", – заметил Вадим Манукян.

"Хотя, неудобно за Лукашенко, что он поверил спецслужбам Зеленского. Ну так ведь у него выборы, нужен был скандал, и он его получил, правда итог скандала получился наверное немного не таким, как он планировал", – добавил он.

"Просто думать надо на несколько шагов вперед. Ну и в "награду" ему вместо песен и плясок с участием российских артистов будут пустые площади. Теперь никто из них в Белоруссию не приедет. Участвовать в подобном дешевом фарсе никто не хочет", – заключил Вадим Манукян.

Напомним, 9 августа состоятся выборы президента Белоруссии. Незадолго до этой даты Александр Лукашенко, столкнувшийся с неожиданным для себя падением уровня народной любви, отчитался о задержании неких "иностранных боевиков", готовивших провокации перед голосованием.

Были задержаны 33 гражданина России. Если верить появившимся позже сведениям, россияне стали пешками в хитроумной интриге украинских спецслужб. Те фальшивыми обещаниями работы выманили их в Белоруссию, а затем связались со своими белорусскими коллегами и сообщили о "диверсионной группе".