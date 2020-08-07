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Зеленский поставил на себе крест после наглой провокации

Зеленский поставил на себе крест после наглой провокации

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян прокомментировал новость о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии стало следствием провокации украинских спецслужб. Ответственность за это он возложил и на президента Украины Владимира Зеленского.
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"Вот и показал Зеленский свой звериный оскал", – подчеркнул Вадим Манукян. Эксперт заметил, что на фоне разгоревшегося скандала украинские власти не упустили возможности, чтобы потребовать выдачи задержанных россиян. Нет никаких сомнений, что у себя они собираются устроить судилище над нашими гражданами.

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Этим намерением, уверен Вадим Манукян, Владимир Зеленский фактически поставил на себе крест. "Та провокация, которую устроили его спецслужбы, должна мгновенно вычеркнуть нынешнего президента Украины из числа договороспособных людей", – подчеркнул он.

Манукян напомнил, что после похожей провокации с тремя десятками украинских моряков Россия перестала воспринимать Петра Порошенко как возможного партнера по переговорам. "Теперь пришло время забыть и о Зеленском", – считает эксперт.

"Хорошо, что эта история очень быстро вскрылась", – заметил Вадим Манукян.

"Хотя, неудобно за Лукашенко, что он поверил спецслужбам Зеленского. Ну так ведь у него выборы, нужен был скандал, и он его получил, правда итог скандала получился наверное немного не таким, как он планировал", – добавил он.

"Просто думать надо на несколько шагов вперед. Ну и в "награду" ему вместо песен и плясок с участием российских артистов будут пустые площади. Теперь никто из них в Белоруссию не приедет. Участвовать в подобном дешевом фарсе никто не хочет", – заключил Вадим Манукян.

Напомним, 9 августа состоятся выборы президента Белоруссии. Незадолго до этой даты Александр Лукашенко, столкнувшийся с неожиданным для себя падением уровня народной любви, отчитался о задержании неких "иностранных боевиков", готовивших провокации перед голосованием.

Были задержаны 33 гражданина России. Если верить появившимся позже сведениям, россияне стали пешками в хитроумной интриге украинских спецслужб. Те фальшивыми обещаниями работы выманили их в Белоруссию, а затем связались со своими белорусскими коллегами и сообщили о "диверсионной группе".

Автор: 7 августа 2020, 18:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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