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Политика
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Политический режим Александра Лукашенко может пасть в любой момент. При каком условии это вероятно, рассказал аналитик Майкл Наки.
прочитано 2982 раза

По словам эксперта, перед действующим лидером сейчас стоит одна цель – сохранить власть любой ценой. Если политик лишится поста, он может потерять свободу и даже жизнь. Вероятно, Александру Лукашенко в будущем грозит смертная казнь за все злодеяния.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Наки отметил, что ситуация в Белоруссии напоминает положение в шахматах, когда ход любой из сторон приведет к мату. Недовольные граждане продолжают выходить на улицы, а Лукашенко и дальше вкладывает большие деньги в силовые структуры.

Власть тратит гораздо больше ресурсов, чем оппозиция. На поддержание правоохранителей уходят огромные средства. Александр Лукашенко пока дает финансовые гарантии, но если они не будут исполнены, то "власть может пасть за час".

"Никто не знает, когда это случится, так как Белоруссия очень закрытая страна", – заключил эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, массовые акции протеста не утихают в Белоруссии третью неделю. Граждане требуют немедленной отставки Александра Лукашенко. Они обвиняют президента в фальсификации результатов президентских выборов.

Автор: 28 августа 2020, 12:03 Источник: Youtube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Кормилицын
Ответить
Ага щас.
1

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