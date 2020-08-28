Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
28 августа
Лента новостей
04:02
Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу
02:02
Сильно похудевшая Пегова раскрыла секрет стройности
23:55
Молодая жена Цекало оседлала жеребца
21:36
Пугачева уничтожила карьеру Наджиева: На эстраде один принц!
21:06
"На насилии удержаться невозможно": эксперт предрек падение власти Лукашенко
20:11
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
19:48
Близкий друг о загадочной смерти Панина: Произошло ужасное
19:02
Народ ополчился на матерщинника Виторгана: Не ожидали таких слов
18:57
Бледанс затравили за незнание законов физики: Не бывает вода минус девять
18:41
77-летний россиянин зарезал спящую жену в приступе белой горячки
18:26
Муж о баснословных доходах Бородиной: Все равно не переплюнуть
18:20
Психолог назвал способ уберечь ребенка от травли в интернете
18:10
Избитая отцом-алкоголиком Утяшева умоляла мать сбежать из дома
18:09
Звезда сериалов "Папины дочки" и "Кадетство" Ольга Хохлова раскрыла секрет крепкого брака
17:55
Счастливую Яковлеву сняли в компании бывшего мужа: Океан счастья и любви
17:50
В Екатеринбурге мужчина пришел с гранатой требовать у начальства зарплату
17:26
Рудковская откровенно высказалась о разладе в семье
17:22
Педиатр дала советы по правильной подготовке ребенка к школе
17:20
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
17:03
Netflix закрыл популярный у россиян сериал
17:01
"Унизила и больше добила": скорая отказалась спасать Анохину
17:01
Эксперт рассказал о способах защитить данные банковской карты в интернете
16:59
Кадр с гладким и коричневым: молодая жена Петросяна порадовала себя у всех на глазах
16:46
Путин: Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре
16:35
Лера Кудрявцева назвала имя своего нового партнера
16:31
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
16:23
В квартире Алибасова провели обряд очищения от черной магии
16:22
Отказался от астрономической суммы: сын Дмитрия Нагиева предпочел красоткам из "Холостяка" Павла Прилучного
16:11
Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими
15:42
Адвокат Ефремова заявил об охоте на своего главного свидетеля: Награда в 100 тысяч
15:36
"Слышал какие-то голоса": звезда российских сериалов оказалась в психушке после избиения
15:34
Подробности свадьбы дочки Кончаловского
15:33
Стало известно о желании Саакашвили вернуться в Грузию
15:18
Китайские врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна
15:14
Организатор форума rAsia Baikal 2020 Шульгин о перспективах инноваций: Цифра позволяет делать бизнес
15:00
Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву
14:53
Как родные поступили с прахом звезды сериала "Тест на беременность"
14:48
"Я что, ною?": Билан обозвал поклонников тупыми с больничной койки
14:36
Известный артист объявил о совместной жизни с Пугачевой после известия о разводе с Галкиным
14:36
"Дни.ру" дарят подарки: лебедка RockWinch
14:32
Под Новосибирском произошло крупное ДТП
14:25
Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили
14:22
Солист Little Big выпорол Ивлееву розгами и забрал у нее деньги
14:19
Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация
14:13
В Бийске двух насильников поймали спустя 20 лет после совершения преступления
14:08
У звезды сериала "Сладкая жизнь" случился приступ прямо на съемках
14:05
Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко для подавления протестов
13:54
Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России
13:48
Более 30 человек тушили пожар в Подмосковье
13:43
Певицу Юлю Волкову избил любовник
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
Политика
Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу

Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На совещании в Минске Александр Лукашенко заявил, что большинство депутатов не из слабого десятка. Они не перейдут на сторону протестующих, уверен президент.
прочитано 396 раз

Акции протеста проходят в Белоруссии уже третью неделю. Негодующие жители республики начали искать поддержку у депутатов. Многие народные избранники отказываются выступать против действующей власти. Таких представителей парламента оппозиция призывает отзывать.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими

Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Александра Лукашенко, протестующие придумали новый способ, как "повалить" действующего президента. Якобы оппозиция хочет расшатать парламент, чтобы добиться смены власти. Лидер Белоруссии не понимает, в чем виноваты депутаты, чтобы их отзывать.

Большинство народных избранников не поддадутся на такие провокации, уверен Лукашенко. Он также призвал депутатов не забывать, что есть президент, который всегда готов их защитить.

"Избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов... Пусть попробуют", – сказал Александр Григорьевич.

Лукашенко уверен, что против республики началась гибридная война. Например, он убежден, что Польша хочет завладеть Гродненской областью.

Напомним, Светлана Тихановская провозгласила себя избранным народом президентом. Она уверена, что за нее проголосовало большинство белорусов. По некоторым данным, оппозиционер на выборах набрала 80% голосов, а Лукашенко – всего 10%. Согласно данным ЦИК, все было с точностью до наоборот.

Автор: 28 августа 2020, 04:02 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"На насилии удержаться невозможно": эксперт предрек падение власти Лукашенко
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими
Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили

Шоу-бизнес

"Унизила и больше добила": скорая отказалась спасать Анохину
Кадр с гладким и коричневым: молодая жена Петросяна порадовала себя у всех на глазах
Лера Кудрявцева назвала имя своего нового партнера
В квартире Алибасова провели обряд очищения от черной магии

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Куликова представила публике повзрослевшего сына: Похититель женских сердец

Актриса гордится наследником

Шоу-бизнес

В квартире Алибасова провели обряд очищения от черной магии

Под кроватью нашли куклу вуду
Шоу-бизнес

Счастливую Яковлеву сняли в компании бывшего мужа: Океан счастья и любви

Актриса рассталась с ним 27 лет назад

Шоу-бизнес

Рудковская откровенно высказалась о разладе в семье

У продюсера и фигуриста были проблемы в отношениях

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+