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Оценена вероятность объединения России и Белоруссии

Оценена вероятность объединения России и Белоруссии

Фото: Анна Иванова/ТАСС
Сенатор Алексей Пушков дал прогноз развития отношений двух стран на фоне протестов в Белоруссии. Он считает, что президент республики Александр Лукашенко ждет, что в условиях нынешнего кризиса Москва будет еще больше помогать Минску.
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Член Совета Федерации отметил, что заявления о возможном объединении России и соседней республики могут развернуть протесты в Белоруссии в ненужную для Москвы сторону. Он предполагает, что Лукашенко не примет такое решение, поскольку это противоречит его взглядам.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Пушков добавил, что глава Белоруссии выступает за сохранение суверенитета своей страны. При этом он рассчитывает, что Россия окажет всю необходимую помощь, чтобы не потерять союзника. Таким образом, сенатор уверен, что объединение с нашей страной для Лукашенко сегодня вовсе не стоит на повестке дня.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, которыми остались недовольны многие граждане республики. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Избранный президент назвал это попыткой захвата власти.

Как писали "Дни.ру", уже третью неделю не прекращаются протесты в Белоруссии.Бывший судья Конституционного суда страны Михаил Пастухов считает, что происходящее в республике – это серьезный повод, чтобы созвать срочное совещание стран-участниц ОБСЕ и ООН.

Эксперт отметил, что в Белоруссии "де-факто введено военное положение": по приказу министра обороны армия приведена в высочайшую степень готовности, милиция и ОМОН – тоже. Он констатировал, что в стране задерживают протестующих, арестовывают членов стачечных комитетов, не печатаются газеты.

Автор: 27 августа 2020, 12:09 Источник: Телеграм-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
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