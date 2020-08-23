Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались

В коротком ролике президент просит пилота подлететь поближе к проспекту рядом со своей резиденцией. Александр Лукашенко внимательно наблюдает за тем, что происходит на улицах.
"Как крысы разбежились", – говорит политик своему младшему сыну Николаю.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к танцам на шесте?
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Не люблю жену
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
эффектная внешность
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Дочь выросла потаскухой
Смотрели пусть говорят ",отчим изнасиловал своих приёмных девочек