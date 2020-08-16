Лукашенко назвал свою главную цель на фоне протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его единственной целью в настоящее время является сохранение независимости и стабильности в стране. С соответствующей речью он выступил в ходе совещания в Центре стратегического управления в белорусском Министерстве обороны.

Лукашенко также опроверг слухи о своем побеге из страны, а также распространяемые в некоторых СМИ сообщения о своей смерти или болезни.

"Не дождетесь", – сказал политик.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после окончания президентских выборов. Между митингующими и силовиками произошли столкновения, многие люди были задержаны. В социальных сетях и телеграм-каналах регулярно сообщают об избиениях демонстрантов сотрудниками ОМОНа.