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Политика
Соратник Зеленского озвучил ультиматум России на фоне водной блокады Крыма

Соратник Зеленского озвучил ультиматум России на фоне водной блокады Крыма

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Украина возобновит подачу воды в Крым лишь в том случае, если Россия начнет переговоры о возвращении полуострова. Такой ультиматум озвучил соратник президента Владимира Зеленского, член фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко.
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До того, как Россия не станет вести переговоры о статусе Крыма, вопрос о возобновлении подачи воды закрыт, заявил депутат. По его словам, это принципиальная позиция украинских властей.

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Он допустил, что переговоры будут идти несколько лет. Если Россия не пойдет на этот шаг, то полуостров никогда не получит воду из Днепра, сказал Яременко в эфире канала ATR.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Киев ввел водную блокаду полуострова и перекрыл Северо-Крымский канал. Украинские власти считают, что запасов пресной воды в регионе осталось до середины лета.

Тем не менее, обрушившиеся недавно на Крым сильные дожди помогли улучшить ситуацию с водоснабжением полуострова. Власти региона отмечают, что ливни позволили восполнить объемы, необходимые для снабжения Крыма в течение месяца.

По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, в наиболее сложной ситуации находится Симферополь, расположенный в центре полуострова. В других районах Крыма есть собственные источники воды, в том числе артезианские скважины.

Но даже в столице региона ситуация постепенно нормализуется. Облегчить кризис водоснабжения помог новый водопровод. Он позволит подавать в Симферополь ежедневно 45 тысяч кубометров воды, при необходимости объем могут увеличить до 55 тысяч.

Цеков призвал украинцев не радоваться проблеме водоснабжения полуострова. В беседе с порталом "ПолитНавигатор" сенатор отметил, что ситуация улучшается с каждым годом.

Автор: 9 июля 2020, 16:35

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