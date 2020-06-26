Зеленский выступил с заявлением о присоединении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Херсонскую область. Он заявил, что Киев захватит Крым и "вернет" себе живущих там людей, передает "Царьград". Как именно это произойдет он уточнять не стал, однако подчеркнул, что украинские власти в это верят.
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