Зеленский выступил с заявлением о присоединении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Херсонскую область. Он заявил, что Киев захватит Крым и "вернет" себе живущих там людей, передает "Царьград". Как именно это произойдет он уточнять не стал, однако подчеркнул, что украинские власти в это верят.