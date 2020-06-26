Порошенко заявил об "уникальном шансе" вернуть Крым

Таким случаем Петр Порошенко считает недавнее падение цен на нефть. Бывший президент Украины уверен, что из-за этого российская экономика ослабнет и не сможет больше содержать Крым.
По словам Порошенко, в ходе кризиса ВВП России упал на 5%, поэтому государство попросту "не потянет" Крым. Политик отметил, что России придется соблюдать обязательства по соглашениям с нормандской четверкой, Евросоюзом и США. "За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу", – подчеркнул экс-президент.
Ранее действующий лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отобрать у России часть территории. Он не уточнил, о каких регионах идет речь, но, возможно, также имел в виду Крым.
Президент России Владимир Путин считает вопрос принадлежности Крыма закрытым. В интервью одному из телеканалов он рассказал, что юридически полуостров был российским и до референдума в 2014 году. Напомним, что тогда 96% жителей высказались за присоединение к России.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Поправки
Нулевой ответил за базар
Лучше не говорить лишнего и не клеветать
Гадалки питера
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Признаки что девушка вами заинтересовалась
негры и люди одинаковы?
Молочница год не проходит
оскорбили мать