Экс-министр Украины обнародовал данные об аферах Порошенко при Зеленском

Экс-министр Виктор Суслов рассказал, какие махинации проворачивал бывший президент Украины Петр Порошенко при нынешнем лидере страны Владимире Зеленском. Оказалось, актер не выполнил одно из главных обещаний.

Во время предвыборной гонке Владимир Зеленский заявлял, что сделает все, чтобы Петр Порошенко и все его приспешники ответили за свои преступления. Похоже, обещание забыто, ведь экс-президент продолжает творить махинации за его спиной.

Виктор Суслов знает, то финансовая мафия Порошенко проворачивает аферу на рынке страны с помощью своих людей в Национальном банке (НБУ). Именно поэтому однажды партия Петра Порошенко выступала против увольнения Якова Смолия. До недавнего времени он занимал пост главы НБУ.

Порошенко говорил, что Смолий – очень ценный кадр, и нельзя допустить его отставки. Экс-министр считает, что таким высказыванием Порошенко, по сути, демонстрировал свое желание продолжать контролировать Национальный банк.

Суслов также напомнил, что в 2019 году НБУ проводил ревальвацию валюты Украины. Сначала курс составлял 28 гривен, но потом был доведен до 24. "При этом ОВГЗ продавали нерезидентам в гривне. Понятно, что при выходе, при обратной конвертации на одном курсе огромный выигрыш", – цитирует эксперта РИА ФАН. Это принесло огромный доход "финансовым спекулянтам в мире", считает Виктор Суслов.