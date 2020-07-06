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Политика
Экс-министр Украины обнародовал данные об аферах Порошенко при Зеленском

Экс-министр Украины обнародовал данные об аферах Порошенко при Зеленском

Петр Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-министр Виктор Суслов рассказал, какие махинации проворачивал бывший президент Украины Петр Порошенко при нынешнем лидере страны Владимире Зеленском. Оказалось, актер не выполнил одно из главных обещаний.
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Во время предвыборной гонке Владимир Зеленский заявлял, что сделает все, чтобы Петр Порошенко и все его приспешники ответили за свои преступления. Похоже, обещание забыто, ведь экс-президент продолжает творить махинации за его спиной.

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Виктор Суслов знает, то финансовая мафия Порошенко проворачивает аферу на рынке страны с помощью своих людей в Национальном банке (НБУ). Именно поэтому однажды партия Петра Порошенко выступала против увольнения Якова Смолия. До недавнего времени он занимал пост главы НБУ.

Порошенко говорил, что Смолий – очень ценный кадр, и нельзя допустить его отставки. Экс-министр считает, что таким высказыванием Порошенко, по сути, демонстрировал свое желание продолжать контролировать Национальный банк.

Суслов также напомнил, что в 2019 году НБУ проводил ревальвацию валюты Украины. Сначала курс составлял 28 гривен, но потом был доведен до 24. "При этом ОВГЗ продавали нерезидентам в гривне. Понятно, что при выходе, при обратной конвертации на одном курсе огромный выигрыш", – цитирует эксперта РИА ФАН. Это принесло огромный доход "финансовым спекулянтам в мире", считает Виктор Суслов.

Автор: 6 июля 2020, 20:39 Источник: YouTube-канал "НАШ" ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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