Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политики обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В частности, они сошлись в положительных оценках работы контактной группы, которой удалось доиться согласования дополнительных мер по прекращению огня на линии соприкосновения.
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