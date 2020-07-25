Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех

На сей раз отличился бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов. Политик заявил, что готов лично штурмовать Крым, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст такой приказ. Турчинов подчеркнул, что намерен занять место в первых рядах наступательного батальона.
В Соведе Федерации России слова экс-секретаря СНБО вызвали улыбку. Сенатор Алексей Пушков в своем "Твиттере" назвал возгласы политика псевдогероизмом, поскольку тот знает, что Зеленский никогда не примет решения о наступлении на Крым. По мнению Пушкова, резким высказыванием Турчинов всего лишь хотел привлечь к себе внимание журналистов.
Сенатор от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков поддержал коллегу, выразив возмущение словами украинца. По словам сенатора, на Украине продолжают считать главным злом Россию, хотя на самом деле основная угроза уходит от таких приверженцев радикализма, как Турчинов. Цеков в шутку предложил бывшему секретарю СНБО при штурме Крыма взять с собой белый флаг. Он пояснил, что тем, кто решит пойти на Россию войной, лучше сразу сдаться.
Сергей Цеков также поставил под сомнение психическое здоровье Турчинова. Украинский политик, по его мнению, демонстрирует признаки неуравновешенности, разбрасываясь неадекватными заявлениями.
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