Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех

Несмотря на то, что Крым вошел в состав России шесть лет назад, на Украине все еще лелеют надежду на его возвращение. Политики Незалежной то и дело говорят о способах "деоккупации" полуострова, однако реальных шагов пока не видно.

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