Экс-депутат Верховной рады: Порошенко вывел в офшоры три миллиарда долларов

Давид Жвания утверждает, что Петр Порошенко получил три миллиарда долларов незаконным путем. Эти средства он вывел в офшоры.
Кроме того, шесть лет назад европейскому чиновнику заплатили пять миллионов евро, чтобы он поддержал кандидатуру Петра Алексеевича на выборах. Жвания признался, что участвовал в передаче этих денежных средств. Вместе с ним в операции был задействован посол Украины в Германии Павел Климкин. Экс-депутат предъявит следственным органам доказательства.
Примечательно, что Климкин после того, как Порошенко занял пост президента, стал министром иностранных дел.
Также Жвания предполагает, что Петр Алексеевич примет участие в гонке за пост мэра Киева, ведь раньше он слезно просил эту должность у президента Украины Виктора Януковича. Бывший депутат Верховной рады заявил – нельзя допустить, чтобы Порошенко управлял столицей.
Напомним, недавно стало известно о незаконной переправке Петра Порошенко через границу в 2018 году. Якобы политик отправился на Мальдивы по поддельному паспорту. Об этом ранее писали "Дни.ру".
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