Экс-депутат Верховной рады: Порошенко вывел в офшоры три миллиарда долларов

Бывший депутат Верховной рады Давид Жвания обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в коррупции. Якобы последний совершил незаконную операцию, когда находился у власти.

Давид Жвания утверждает, что Петр Порошенко получил три миллиарда долларов незаконным путем. Эти средства он вывел в офшоры.

Кроме того, шесть лет назад европейскому чиновнику заплатили пять миллионов евро, чтобы он поддержал кандидатуру Петра Алексеевича на выборах. Жвания признался, что участвовал в передаче этих денежных средств. Вместе с ним в операции был задействован посол Украины в Германии Павел Климкин. Экс-депутат предъявит следственным органам доказательства.

Примечательно, что Климкин после того, как Порошенко занял пост президента, стал министром иностранных дел.

Также Жвания предполагает, что Петр Алексеевич примет участие в гонке за пост мэра Киева, ведь раньше он слезно просил эту должность у президента Украины Виктора Януковича. Бывший депутат Верховной рады заявил – нельзя допустить, чтобы Порошенко управлял столицей.

Напомним, недавно стало известно о незаконной переправке Петра Порошенко через границу в 2018 году. Якобы политик отправился на Мальдивы по поддельному паспорту. Об этом ранее писали "Дни.ру".