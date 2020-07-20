Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе

Продолжение конфликта выгодно Владимиру Зеленскому и его соратникам – это позволяет и дальше просить помощь у Запада. Об этом заявил политолог Николай Капитоненко.



Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко в Донбассе, в том числе агрессивную риторику, отметил эксперт. Тем не менее нынешний украинский лидер больше говорит о возможности компромиссов, чем его предшественник, констатировал Капитоненко.



Но в какой-то момент Зеленский понял, что продолжать войну в Донбассе выгоднее, чем заключать мир, предположил аналитик. Он не исключил, что президент Украины боится идти на уступки, поскольку опасается реакции общественности и оппозиционных политиков.

По словам Капитоненко, украинская власть постоянно пытается списать продолжение конфликта на позицию России, заодно требуя от Запада финансовой и военной помощи. "Кто из них – Порошенко или Зеленский – это делает лучше и какие особенности у первого и второго – это другой вопрос", – сказал эксперт в интервью порталу "Апостроф".

Напомним, что ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что подписание Владимиром Зеленским закона о местных выборов без Донбасса фактически станет выходом Украины из Минских соглашений. По мнению эксперта, договориться о статусе Донецкой и Луганской республик Москва и Киев сейчас не могут.

Погребинский считает, что по так называемому закону о деоккупации в Россию из Донбасса должны уехать десятки тысяч людей. Позицию Украины по Донбассу можно было бы скорректировать с помощью Франции или Германии, но как себя поведут Париж и Берлин – неизвестно, отметил эксперт в эфире ютуб-канал UkrLife.

Война в Донбассе началась в апреле 2014 года. Владимир Зеленский обещал украинцам мира, но спустя год после его избрания боевые действия в регионе продолжаются.

Осенью прошлого года Россия и Украина договорились о разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе и провели два обмена пленными. Однако по политической части договориться не удалось. На саммите в Париже в конце 2019 года с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны не достигли соглашения.