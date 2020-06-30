Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал пожизненно закрепить за Владимиром Путиным пост президента России. По словам чеченского лидера, Путина никто не сможет заменить.
Кадыров также поблагодарил главу государства за развитие Чечни. По его словам, в настоящее время дела в республике идут лучше, чем когда-либо в ее истории. Также глава Чечни призвал весь народ республики проголосовать по поправкам к Конституции России.
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